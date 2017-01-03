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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

"Rüşvet aldığı" yönündeki iddialarla yolsuzluk soruşturmasında 3 saat ifade verdi

03 Ocak 2017, Salı 09:45
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise 3 saat ifade verdiği bildirildi.

Batı Kudüs'teki konutuna dün akşam gelen polisler, Binyamin Netanyahu'ya "rüşvet aldığı" yönündeki iddiaları sordu. İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan "Lahav 433" biriminden gelen polislerin sorgusunun 3 saat sürdüğü belirtildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan ve Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan açıklamada, "İsrail polisi, iş adamlarından hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorguladı. Başbakan'ın Kudüs'teki konutunda gerçekleşen soruşturma 3 saat sürdü. Şu aşamada daha fazla bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma Amerikalı iş adamının ifadelerine dayandırıldı

Haretz gazetesi de Netanyahu'nun yüz binlerce şekel (1 dolar=3,85 şekel) değerinde rüşvet aldığı yönünde yeterli bilgi toplandığını ve polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder'ın ifadelerine dayandırdığını yazdı. Lauder'in, Netanyahu'ya bir takım elbise hediye ettiğini ve oğlu Yair'in yurt dışı gezisinin masraflarını karşıladığını itiraf ettiği belirtilen haberde, polisin ise Lauder'in, Netanyahu'ya söylediğinden daha yüklü miktarda hediyeler verdiğini düşündüğü aktarıldı.

Öte yandan Netanyahu, İsrail basınında yer alan haberlere göre, soruşturma başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Basında, televizyon kanallarında ve muhalefet kanadında kutlama haberleri yapıldığını duyuyoruz. Kutlama yapmadan önce bekleyin. Polis soruşturmadan hiçbir sonuç elde edemeyecek. Siz bu iddialarınıza, biz ise İsrail'i yönetmeye devam edeceğiz." dedi.

AA

Etiketler: israil, netanyahu, yolsuzluk, rüşvet
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