Rusya: 2014 yılında düşen Malezya uçağını Ukrayna düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Malezya Havayolları'na ait “MH17” sefer sayılı uçağı Ukrayna’nın düşürdüğünü iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli Korgeneral Nikolia Parshin, 2014 yılında Ukrayna üzerinde düşürülen ve 298 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Korgeneral Nikolia Parshin araştırmalarına göre, uçağı düşüren füzenin 1986 yılında üretildiğini belirtti ve bu füzenin Ukraynalı yetkililer tarafından fırlatıldığını ileri sürdü. “BUK” modeli füzenin 1986 yılında Moskova yakınlarındaki Dolgoprudny fabrikasında üretildiğini kaydeden Rus general, bu füzenin yine aynı yıl 29 Aralık tarihinde Ukrayna’ya teslim edildiğini söyledi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konashenkov ise uçağı düşürdüğü iddia edilen füzenin Ukrayna’daki 223. uçaksavar alayından atıldığını iddia etti ve ellerindeki ses kayıtlarındaki konuşmaların da bunu açıkça teyit ettiğini söyledi. Füze Odesa'dan atıldı Rus sözcü, Ukrayna’nın güneybatısındaki Odesa kentinde füzenin atılması sırasında gerçekleştiğini iddia edilen ses kayıtlarının önemli bir delil oluşturduğunu ifade etti. Savunma Bakanlığı, Hollandalı uzmanların öncülüğündeki uluslararası araştırma ekibinin, füzenin Rusya tarafından, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk kentindeki ayrılıkçılara teslim edildiği ve buradan atıldığı yolundaki suçlamaları reddetti. Uluslararası Komisyon Rusya'yı suçlamıştı Uluslararası araştırma komisyonu, mayıs ayında Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın bir Rus bataryasından atılan füze ile düşürüldüğünü açıklamıştı. Rusya ise bu suçlamayı reddetmişti. Komisyon raporunda, “MH17 sefer sayılı uçağın 9M38 seri Buk füzesiyle düşürüldüğü kanısını teyit ediyor. " ifadesine yer verilmişti 17 Temmuz 2014'te, Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan uçak, Ukrayna hava sahası üzerindeyken vurularak düşürülmüştü. Uçaktaki 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı. Euronews Türkçe

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