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17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Rusya: 800 binden fazla kişi Halep'e döndü

17 Mart 2018, Cumartesi 13:59
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de El Nusra'dan (yeni adıyla Fetih el Şam) kurtarılan Halep ve civarlarına 800 binden fazla sivilin geri döndüğünü, ABD'nin Suriye topraklarının Şam kontrolüne geçmesini önlediğini belirtti.

Rusya: 'Kuzey Suriye Federasyonu'ndan yönetim organları, sivilleri Rakka'da kalmaya zorluyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Halep, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi merkezinin çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. El Nusra ve beraberindeki örgütlerden kurtarılan bölgelere Aralık 2016'dan beri 800 bini aşkın kişi döndü. Yerel yetkililer evlerin yeniden inşasına yardım ediyor. Marketler, okullar ve sağlık tesisleri çalışıyor. Tarım aktif bir şekilde yeniden canlandırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Aralık 2016'da kaçan militanlarla birlikte Halep'ten kaçıp İdlib'e giden Suriyelilerin de 4 Mart'tan beri evlerine geri dönmekte olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, Rusya, Türkiye ve İran tarafından oluşturulan insani koridor üzerinden İdlib'den Halep'e 3409 kişiden oluşan 870 aile döndü.

Merkez, BMGK'nın 2401 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'deki silahlı muhalif grupların liderleriyle sivillerin tahliyesi için görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Suriye ordusu da sivil halka karşı güç kullanan silahlı gruplarla çatışmaları sürdürüyor.

'ABD, 2401 SAYILI KARAR ÇERÇEVESİNDEKİ SORUMLULUKLARINA UYMUYOR'

Bakanlığın açıklamasında, ABD ve öncülüğündeki koalisyonun BMGK'nın 2401 sayılı sivillerin tahliyesine yönelik kararı çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada "ABD ordusunun El Tanf'taki sivillere insani yardımın ulaştırılmasına izin verecekleri yönündeki sözlerine rağmen, ABD ordusu yetkilileri yardımların sivillere dağıtılacağını garanti etmeyi reddetti" ifadeleri kullanıldı.

ABD'li eğitmenlerin El Tanf'ta Suriyeli silahlı muhalifleri eğittiği belirtilen açıklamada, bunun İngiltere, ABD ve koalisyonun diğer üyelerinin BMGK'nın kararını göz ardı ettiğini gösterdiğini ifade edildi.

Açıklamaya göre, ayrıca 1 Aralık'tan beri Deyr ez Zor'da hükümet güçleri kontrolündeki bölgelere 23 bin kişi döndü.

Sputnik Türkiye

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