Rusya: ABD askerlerinin Suriye’de işi kalmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye’deki varlığının hiçbir gerekçesi kalmadığını ve Washington’ın Suriye’de asker bulundurmak için saydığı gerekçelerin dayanaksız olduğunu söyledi.

DW’de yer Astana’da sekizinci turu başlayan Suriye barış görüşmelerinin ilk gününde konuşan Lavretyev, “Amerikalıların askeri varlıklarının devamını gerekçelendirmek için dile getirecekleri hiçbir neden, bahane olmaktan öteye gidemeyecektir. Varlıklarının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Astana’daki gündemle ilgili olarak da açıklamada bulunan Lavretyev, görüşmelerin Rusya’nın önümüzdeki yılın başında düzenlemeyi planladığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne odaklandığını belirtti.

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