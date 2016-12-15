Rusya: ABD ile yapılan ateşkes askıya alındı

Rusya, ABD ile Halep'teki ateşkes görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu.

Rus TASS haber ajansının haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov ABD ile yapılan Ateşkes görüşmelerinin askıya alındığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı bölgedeki 5 bin muhalif ve ailelerinin tahliyesi için operasyonun başladığını açıklarken, sivillerin taşıyan ilk konvoyun Doğu Halep’ten ayrıldığını duyurdu. Öteyandan Birleşmiş Milletler Halep’ten 50 bin kişinin tahliye edileceğini bildirerek, ambulansların eşlik ettiği sivillerin bir bölümünün İdlibe’e, bir kısmının da Türkiye’ye götürüleceğini belirtti. DHA

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