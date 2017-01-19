Rusya ABD'yi Astana zirvesine davet etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bu ay düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, “Dün de söylediğim üzere ABD’yi davet ettik” dedi. Lavrov, Rusya’nın ABD’yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki bir soru karşısında, “Davet edildiler bile” yanıtını verdi: “Yeni ABD yönetiminin bu daveti kabul edeceğini ve mümkün olan her kademede uzmanlarca temsil edileceklerini umuyoruz.”

İran: Gözlemci sıfatıyla bile istemiyoruz

23 Ocak’ta gerçekleşmesi planlanan görüşmelerde Suriye ve Rusya’nın dışında yer alacak üçüncü ülke olan İran, Astana’da ABD’nin olmasına karşı olduklarını açıklamıştı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, görüşmelerde ABD’nin gözlemci sıfatıyla bile Astana müzakerelerinde yer almasını istemediklerini söylemişti.