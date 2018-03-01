Rusya, AİHS ve AİHM’den çekilmeyi gündeme aldı

Uluslararası haber ajansı Reuters, Rusya’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden (AİHS) çekilmeyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile işbirliğini sonlandırmayı değerlendirmeye başladığını yazdı.

Haberini adını açıklamak istemeyen bir hükümet kaynağına dayandıran Reuters, Moskova’nın konuyu gündemine almasına AİHM’in aldığı birçok kararların ülkenin çıkarlarına aykırı olduğu düşüncesi sebep olduğunu yazdı.

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