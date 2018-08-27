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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Rusya, Akdeniz filosuna 3 savaş gemisi daha gönderdi

27 Ağustos 2018, Pazartesi 11:59
Rusya, Suriye'nin İdlib vilayetinde muhalifler tarafından sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı provokasyonunun planlandığı istihbaratına ulaştıklarını açıklamasının ardından Akdeniz'e Kalibr füzesi donanımına sahip iki fırkateyninin yanı sıra bir mayın gemisi daha gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'ndan Amiral Grigoroviç ve Amiral Essen fırkateynleri Akdeniz'deki Rus donanmasına katılması için yola çıktı. Gemiler nihai güzergâhlarına varmadan önce yol üzerinde sahte düşman hedeflerini tespit ve izleme tatbikatı gerçekleştirdi. Bu gemilerin ardından aynı filodan Valentin Pikul isimli bir mayın gemisi de Suriye kıyılarına gitmek üzere gönderildi.

Öte yandan bu adım Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'ye karşı yeni bir bombardıman gerçekleştirme hazırlığında olduğu uyarısını yaptığı bir dönemde geldi.

Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, dün İdlib'de muhalifler tarafından 2 gün içinde yeni bir kimyasal silah provokasyonunun planlandığını ve bu provokasyon üzerinden Şam'ın suçlanmak istediğini söylemişti.

İngiltere, ABD ve Fransa nisanda benzer bir bahaneyle Suriye'yi vurmuştu.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Rusya, kimyasal silah, İdlib, ABD, saldırı
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  • Ali Tam

    27.8.2018 20:11:00

    Ahirzaman FITNELERI icinde düsmanini düsman göstermek (veya iki kardesi birbirine kiydirmak) icin KENDI KENDINE ZARAR VEREN SENARYOLAR cok olur. ZAHIRI görüntü Ahirzamanda cok aldatabilir!

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