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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Rusya ateşkes listesini yayınladı: İşte ateşkese katılan grupların listesi

31 Aralık 2016, Cumartesi 13:19
Suriye'de varılan ateşkese katılan grupların listesi, Rusya Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye uygulanmaya başlayan ateşkese katılan 7 grubun toplam militan sayısı 50 bin civarında.

Açıklamaya göre ateşkese katılan grupların listesi ve sayıları şöyle:

Feylak el Şam: 4 bin militan ile Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor.

Ahrar'uş Şam: 16 bin militan ile Halep, Şam, Deraa, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humusta faaliyet gösteriyor.

Ceyşul İslam: 12 bin militan ile Halep, Şam, Deraa, Deyr ez-Zor, Lazkiye, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor.

Suvar el Şam: 2500 militan ile Halep, İdlib ve Lazkiye'de faaliyet gösteriyor.

Ceyşul Mücahidin: 8 bin militan ile Halep, İdlib ve Hama'da faaliyet gösteriyor.

Ceyş İdlib: En az 6 bin militan ile İdlib'de faaliyet gösteriyor.

Cebhe eş Samiye (Şamiye Cephesi): 3 bin civarı militan ile Halep, İdlib ve Şam'da faaliyet gösteriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un düzenlediği basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ve Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca Suriyeli muhalif grupların liderleriyle görüştüğünü söyledi.

Soygu görüşmelere en etkili 7 grubun liderlerinin katıldığını belirterek, anlaşmayı imzalamayan silahlı muhalif grupların terör örgütü kabul edileceğini kaydetti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre IŞİD, Nusra Cephesi ve bu örgütlere bağlı grupların ateşkes anlaşmasına dahil olmadığı bilgileri yer alıyor.

DHA

Etiketler: suriye, ateşkes, türkiye
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  • cevdet

    31.12.2016 16:10:05

    Madem en sonunda bir masanın etrafında oturup anlaşacaktınız;peki 5 yıldır savaşıp ülkeyi harabeye çevirmenin ne anlamı vardı.Akıl basiret,istişarenin bereketi bir tarafa itilip ;şahsi çıkar menfaat hırs,benlikler,güç gösterisi ,sen büyük ben büyük kavgası işin içine girince milyonlarca can,milyonlarca mülteci ,yetim ve öksüzler.Birde bunların öbür tarafta hesabı var.Asıl hüner savaşmadan bir masanın etrafında anlaşabilmektir.

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