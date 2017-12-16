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16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Rusya bölgeye kök salıyor

16 Aralık 2017, Cumartesi
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Suriye, Mısır ve TürkiYE’ye gerçekleştirilen ziyaretler Rusya’nın Orta Doğu’yla bağlantısını kesmeyeceğini gösteriyor. Tam aksine Rusya bölgeye daha da kök salıyor” dedi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Emekli Diplomat Yaşar Yakış Putin’in Ortadoğu’da izlediği politikaya değinerek, “Suriye, Mısır ve Türkiye’ye gerçekleştirilen ziyaretler Rusya’nın Orta Doğu’yla bağlantısını kesmeyeceğini gösteriyor. Tam aksine Rusya bölgeye daha da kök salıyor” ifadesini kullandı.

Yakış’ın Ahval’de yayınlanan yazısının bir bölümü şöyle; “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz hafta Orta Doğu’ya düzenlediği hızlı ziyaret Suriye, Mısır ve Türkiye’yi kapsıyordu. Suriye’deki Hmeymim hava üssünde “Rus birliklerinin önemli bir kısmının” geri çekileceğini söyledi, ancak Suriye’de “teröristler yeniden peydahlanırsa” Rusya’nın onlara güçlü darbeler indireceğini de ekledi. Suriye’deki Rus birliklerinin sayısı 7 bin’den 2 bin’e düşürülecek. Askerlere hitaben ise “Evinize zaferle dönüyorsunuz… Anavatanınız sizi bekliyor” dedi. Bu açıklama daha ziyade Rus seçmeni hedefliyordu. Putin’in Mart 2018’de yapılacak seçimler için yürüteceği kampanyanın başlangıcı sayılabilirdi.

Putin, kullanışlı Suriye’ye odaklandı

Putin’in çıkarı daha ziyade “kullanışlı Suriye”ye odaklanmış durumda, yani Akdeniz kıyı çizgisi ve Şam... Doğu Suriye’deki petrol, doğalgaz ve su kaynakları açısından zengin bölgelerle o kadar ilgili değil Putin. Bu bölgeler IŞİD’den, çoğunluğunu ABD destekli Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafından geri alındı. ABD ve Rusya arasında, Suriye’yi etki bölgelerine göre bölmek üzere henüz açıklanmamış bir plan hazırlanmış olabilir. Çünkü Washington da Suriye’den askeri gücünün bir kısmını çekiyor. Bu üç ülkeye (Suriye, Mısır ve Türkiye) gerçekleştirilen ziyaretler Rusya’nın Orta Doğu’yla bağlantısını kesmeyeceğini gösteriyor. Tam aksine Rusya bölgeye daha da kök salıyor...”

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