Rusya Büyükelçiliği'nde Halep protestosu

Ankara'da Rusya Büyükelçiliği önünde, İstanbul'da da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruplar, Rusya'nın Suriye politikalarını ve Halep'teki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak bu ülkenin Suriye politikalarını ve Halep'teki sivillere yönelik saldırıları protesto etti. Büyükelçilik binası önünde gece geç saatlerde toplanan grup, başta Rusya olmak üzere Suriye'de rejimi destekleyen İran ve Çin aleyhine slogan attı. Katılımcılar, güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen bölgeden ayrılmak istemedi. Rusya'nın, Beşşar Esed rejimiyle iş birliği yaparak Halep'te sivilleri katlettiğini ve kimyasal silah kullandığını belirten protestocular, Suriye rejimi ve Rusya aleyhinde slogan atmaya devam etti. Güvenlik güçlerinin ısrarları üzerine büyükelçilik binası girişinden uzaklaşan grup, Suriye halkı için dua ettikten sonra dağıldı. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto Öte yandan, Suriye'nin Halep kentindeki sivillere yönelik saldırılar, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde de protesto edildi. Özgür-Der üyeleri, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. "Emperyalist Rusya, Suriye'den defol" pankartı taşıyan grup, Halep'teki saldırılarda yaşamını yitirenler için dua etti. Beşşar Esed, Rusya ve İran aleyhine slogan atan katılımcılar, Fatiha Suresi'ni okudu. Eylemde kısa bir konuşma yapan grup üyesi Mehmet Ali Aslan, katılımcılarla "Savaşa Girdi Kalbim" adlı marşı seslendirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylem, grubun dağılmasıyla sona erdi. AA

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