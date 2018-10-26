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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Rusya'da acil durum ilan edildi: 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

26 Ekim 2018, Cuma 22:00
Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde sel felaketi nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Krasnodar bölgesindeki sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi.

Selden, Krasnodar’a bağlı Soçi, Tuapse, Lazariskaya, Adler ve Novorosisk kentleri de etkilendi.

Sel felaketi nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu.

Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderilirken, bir çok kişi güvenli bölgelerdeki barınaklara yönlendirildi. 

AA

Etiketler: rusya, sel
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