Rusya'da bomba ihbarları asılsız çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan 3 tren istasyonuna yapılan bomba ihbarları asılsız çıktı.
Rusya’nı başkenti Moskova’da bulunan Kazansky, Leningrandsky ve Yaroslavsky tren istasyonları bomba ihbarının ardından boşaltılmıştı. Rus polisi yapılan aramanın ardından üç istasyonda da patlayıcı maddeye ulaşılamadığını duyurdu.
Yapılan bomba ihbarının ardından üç istasyonda 3 bin kişi tahliye edilmişti. Birbirine yakın bir şekilde konumlanan Kazansky, Leningrandsky ve Yaroslavsky istasyonlarını her gün binlerce kişi kullanıyor.