Rusya'da metroda çifte patlama

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metro istasyonlarından birinde iki ayrı patlama gerçekleştiği belirtiliyor. Patlamalarda en az 10 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 'terörizm de dahil' tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor" dedi. Patlayıcılardan en az birinin şarapnel içerdiği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in patlamalar hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. RIA Novosti'nin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, iki ayrı patlamada yaklaşık 10 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Rossiya 24 televizyonuna göre, St. Petersburg metrosunun mavi hattında yer alan Sennaya Ploşad istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle etrafı yoğun bir duman tabakası sardı. Patlamanın tren vagonlarından birinde gerçekleştiğini belirten kaynak, mavi hatta yer alan trenlerin hareketlerinin durdurulduğunu, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderdiğini söyledi. Bir diğer kaynaksa metroda iki patlamanın gerçekleştiğini söyledi. Kaynak'ın anlattığına göre, patlamalardan biri Sennaya Ploşad istasyonunda, diğeriyse Tehnologiçeskaya Institu istasyonunda gerçekleşti. Olayın ardından şehirdeki 3 metro istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

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