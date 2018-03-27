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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

Rusya'da ulusal yas ilan edildi

27 Mart 2018, Salı 20:28
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir alışveriş merkezinde 64 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle ülkede bir günlük ulusal yas ilan etti.

Sibirya Federal Bölgesi'nin Kemerovo kentinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, onlarca can aldı.

41'i çocuk, 64 kişinin can verdiği yangında sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor.

Ülkede bir günlük ulusal yas ilan ettiğini açıklayan Putin, yangının sorumlularının sert bir şekilde cezalandırılacağını da söyledi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yangının çıktığı Kemerovo kentini ziyaret etti.

Vladimir Putin, ziyareti esnasında "Burada neler oluyor? Bu savaş değil, madendeki bir metan gazı patlaması değil. İnsanlar çocuklarıyla birlikte eğlenmeye gittiler ve çok fazla can kaybı oldu. Peki neden? İhmaller ve ihlaller yüzünden." demişti. 

Rusya'da tarihin en fazla ölümlü yangını 

Yangın, alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanı ile sinema salonlarının bulunduğu 4. katta çıktı. Ardından alevler diğer katlara da sıçradı.

Sinema katının tavanı çöktü. İtfaiye ekipleri yangın merdiveniyle üst katlara ulaşmaya çalıştı. Mahsur kalanlar pencereden atladı. Yangında yaşamını yitirenlerin çoğu çocuktu.

Çünkü yangın çıktığı sırada, sinema salonunda mahsur kaldılar. 64 kişi yangında can verdi. Yetkililer kriz masası oluşturdu, soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları, alışveriş merkezinin yangın alarmlarının çalışmadığını öne sürdü. Elektriklerin de kesilmesiyle, 4. kat tamamen karanlığa ve dumana boğuldu.

Üstelik sinema salonunun kapısı da kilitliydi. Olayla ilgili, biri alışveriş merkezi yöneticisi ve biri mağaza sahibi dört kişi gözaltına alındı. Sibirya'da 3 günlük yas ilan edildi.

Olay, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rusya'da meydana gelen en fazla ölümlü yangın olarak kayıtlara geçti.

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