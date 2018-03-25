Rusya’daki AVM yangınında 5 kişi öldü; çok sayıda yaralı var!

Rusya’nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 5 kişi öldü.

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıktı. Rusya Soruşturma Komitesi basın servisinden yapılan açıklamada, yangında üçü kadın, biri çocuk 5 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yangın söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

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