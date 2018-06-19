Rusya'dan ABD'ye ekonomi misillemesi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulaması nedeniyle Amerikan ürünlerine kısıtlamalar getirileceğini söyledi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin ek gümrük tarifeleri yoluyla korumacı önlemler almayı sürdürmesi ve Rusya’nın yaşadığı kayıpları telafi etmemesi nedeniyle, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki haklarından faydalanacaklarını söyledi. Bu kapsamda kısa bir süre içerisinde ABD’ye yönelik bir dizi önlem alınacağını kaydeden Oreşkin, “ABD’den ithal edilen ve Rusya’da ikamesi bulunan ürünlere yönelik kısıtlayıcı önlemler alacağız. Söz konusu önlemler Rusya’nın makroekonomik yapısında olumsuz bir etki yaratmayacak.” dedi. ABD, aralarında Rusya’nın da bulunduğu çok sayıda ülkeden ithal edilen çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Rusya, geçen ay DTÖ’ye yaptığı bilgilendirmede, ABD’nin ek gümrük tarifesi kararına misilleme olarak yaklaşık 550 milyon dolarlık ABD ürününe ek gümrük tarifesi uygulanabileceğini bildirmişti. AA

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