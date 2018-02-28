"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Rusya'dan ABD'ye Suriye çağrısı

28 Şubat 2018, Çarşamba 15:05
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyonun kontrol altında tuttuğu Rukban sığınmacı kampı ve ülkenin güneyindeki El Tanf bölgesini çevreleyen tüm alanlara insani erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.

Lavrov, BM'nin Cenevre Ofisi'nde başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. oturumunda yaptığı konuşmada, "Biz teröristlerin 'iyi' ve 'kötü' olarak ayrılmasının kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Rusya, ısrarla bu kirli çifte standart uygulamasına karşı savaşmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Lavrov, bu kapsamda Rusya'nın Suriye'de rejim ordusuna desteğinin süreceğini söyledi.

"Bugün Suriye halkı en korkunç insani krizle karşı karşıya." ifadesini kullanan Lavrov, Rusya'nın Suriye rejimiyle Doğu Guta'da sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını ilan etmesine rağmen bölgedeki muhaliflerin buna engel olduğunu savundu.

Lavrov, Doğu Guta'daki muhaliflerin Şam'a topçu ateşi açtığını, insani yardımları ve tahliyeleri engellediğini iddia etti.

Rukban sığınmacı kampı ve güneyindeki El Tanf bölgesini çevreleyen tüm alanlara insani erişim izni verilmesi çağrısında bulunan Lavrov, bombardıman sonucu moloz yığını haline gelen ve koalisyonun merhametine bırakılan Rakka'da BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) oluşacak ortak bir misyon görevlendirilmesini istedi.

Lavrov, uluslararası terörizme karşı mücadelenin uluslararası hukuk ve ulusal mevzuatlara uygun olarak yapılması gerektiğini belirterek "Bu bağlamda ABD yönetiminin, mahkumların yargılanmadığı ve düzenli olarak işkenceye maruz kaldığı Guantanamo'daki yasa dışı hapishaneyi ısrarla açık tutma kararından çok ciddi endişe duyuyoruz." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 37. oturumu, 23 Mart'a kadar devam edecek.

AA

Etiketler: rusya, abd, suriye
Okunma Sayısı: 350
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.