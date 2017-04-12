Rusya’dan ABD’ye Suriye uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson temaslarda bulunmak üzere Rusya’yı ziyaret etti.

Tillerson ilk olarak bugün Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde, Suriye’deki gelişmelerin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Tillerson, Moskova’da görüşme öncesi yaptığı açıklamada “açık ve samimî” bir görüşme gerçekleşmesini umut ettiğini kaydetti. Tillerson, “iki ülke ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesini umduğunu” da dile getirdi. Rus Bakan Lavrov ise görüşme süresince “ABD yönetiminin gerçek niyetini anlamaya çalışacağını” ifade etti. Rus Interfax haber ajansı, Lavrov’un görüşmede ABD’yi Suriye’de muhtemel yeni saldırılar düzenlemesine karşı uyardığını bildirdi. Lavrov’un, “Bu yöndeki riskleri ve böylesi eylemlerin gelecekte tekrarlanmasına izin verilmemesinin kendileri için önemli bir temel teşkil ettiğini” kaydettiği belirtildi.

İran: Amerikalılar bunu ağır ödeyecek

İran’ın resmî ajansı İRNA’nın haberine göre, Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu’yla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin Suriye’de Beşşar Esad rejimine ait havaalanını vurmasını değerlendirdi. ABD’nin uluslar arası kanunlara aykırı davrandığını dile getiren Dehkan, “Amerikalılar Suriye’ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır.” dedi. ABD ordusu, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliâma tepki olarak Esad ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz’de bulunan gemilerden fırlatılan 59 tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü’nü vurduğunu açıklamıştı.