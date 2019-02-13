Rusya'dan ABD'ye: Venezuela'nın içişlerine müdahale etme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'nın içişlerine yönelik müdahaleler konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo Venezuela'daki son gelişmeleri istişare etti. Rusya'nın, Birleşmiş Milletler nezdinde konuya ilişkin görüşmelere hazır olduğunu teyit eden Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya karşı yaptırımları sertleştirmeye yönelik planlarını eleştirdi. Lavrov, ABD'yi, askeri adımlar da dahil Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmemesi konusunda uyardı. AA

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