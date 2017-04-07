Rusya'dan ABD'yi ilgilendiren flaş karar!

Rusya, ABD ile Suriye'de istenmeyen olayların önlenmesi ve hava operasyonları sırasında güvenliğin sağlanması anlaşmasını askıya aldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya ABD ile Suriye memorandumunu iptal etti...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Suriye'de istenmeyen olayların önlenmesi ve hava operasyonları sırasında güvenliğin sağlanması anlaşmasını askıya aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması, düşüncesiz bir davranış olarak nitelendirilerek, "Uluslararası terörizmle mücadelede iş birliğine hazır olduğumuzu birçok kez dile getirdik. Ancak meşru Suriye hükümetine karşı gayrimeşru eylemleri asla kabul etmeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın ABD ile imzalanan Suriye'de istenmeyen olayların önlenmesi ve hava operasyonları sırasında güvenliğin sağlanması anlaşmasını askıya aldığı belirtildi.

ABD'nin rejime ait hava üssünü vurmayı, İdlib'de Esed rejiminin kimyasal silah saldırısından önce planladığı öne sürülen açıklamada, "İdlib'de yaşananlar, ABD'nin güç gösterisi için bahane olarak kullanıldı." değerlendirmesi yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını, "bahane üretilerek yapılmış saldırganlık" olarak nitelendirerek bunun Irak'ın işgalini anımsattığını söyledi.





Rusya'dan bir açıklama daha!

Rusya: Birçok uzmanın da doğruladığı üzere Şam'ın bu tür silahları yok. Kimyasal Silah Yasaklama Örgütü de aynı sonuçlara vardı.

Putin: ABD’nin saldırısı Rusya ile ilişkisine ciddi zarar verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in ABD’nin Suriye’ye saldırısının Rusya ile ilişkisine ciddi zarar vereceğini düşündüğünü bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Washington’un bu adımı zaten kötü durumda olan Rusya ve Amerika’nın ilişkilerine ciddi darbe vuracak" dedi ve ekledi:

"En önemlisi Putin, bu adımın uluslararası terörle mücadelede asıl amacımıza yaklaştırmadığını, aksine terörle mücadeleye yönelik uluslararası koalisyonun kurulması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim öncesi kampanyalarında öncelikli görevi olarak adlandırdığı bu küresel kötülükle etkili mücadele için ciddi engel oluşturduğunu düşünüyor.

"Putin, ABD'nin bu saldırısını bağımsız bir BM üyesine yapılmış olan bir saldırganlık olarak gördüğünü, bunun da uluslararası kurallara aykırı olduğunu söylüyor. Putin, ABD'nin Suriye saldırısı ile dünya kamuoyunun Irak'ta meydana gelen sivil kayıplarını gözlerden uzak tutmaya çalıştığına inanıyor."

"ABD'nin IŞİD'i kendi jeopolitik çıkarlarının kararını vermek için bir araç olarak kullandığını bir kez daha görüyoruz"

Rusya Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD'nin Suriye'ye füzeli saldırısına, "ABD'nin IŞİD'i kendi jeopolitik çıkarlarının kararını vermek için bir araç olarak kullandığını bir kez daha görüyoruz" diye tepki gösterdi.

Washington'un Suriye'ye füzeyle ateş açmasının "ABD'nin çifte standart politikası" olduğunu savunan Şvıtkin Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Bu ABD'nin bir kez daha uyguladığı çifte standart politikasıdır, bunu başka şekilde adlandıramazsınız" dedi ve ekledi:

"Bugün ABD'nin IŞİD'i kendi jeopolitik çıkarlarının kararını vermek için bir araç olarak kullandığını bir kez daha görüyoruz ve IŞİD ile mücadele eden Suriye ordusuna ateş açılması endişe uyandırıyor."

Şvıtkin, "ABD kime karşı savaşıyor? IŞİD'e karşı mı IŞİD ile mücadele edenlere karşı mı?" diye sordu.

Rusya /Ozerov : BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD'nin Suriye bombardımanını, "BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem" diye nitelendirdi ve Rusya’nın Suriye’de ABD ile "askeri işbirliği kanallarını kesebileceği" uyarısı yaptı.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD'nin Suriye'ye karşı giriştiği saldırıyı "Bu eylem BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem" diye nitelendirerek, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep edeceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesi Bolivya da daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediği roket saldırısı görüşmek üzere Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanmasını istedi.