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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Rusya'dan Astana açıklaması

25 Ocak 2017, Çarşamba 16:40
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Lavrov, Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye konusundaki iş birliğini genişlettiklerini belirterek, Halep'teki tahliyeler ve ateşkes anlaşmasının bu çabalar sayesinde gerçekleştiğini söyledi. 

Lavrov, milletvekillerine Astana görüşmelerine ilişkin bilgi verirken, "Astana görüşmelerinin sonuçları, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaları yeni bir seviyeye çıkardı." ifadelerini kullandı. 

Astana'daki Rus heyetinin Suriyeli muhaliflerle görüşmelerinde terörle mücadelede iş birliğinin gündeme geldiğini aktaran Lavrov, Rusya, rejim güçleri ve muhaliflerin DEAŞ'a karşı güç birliği yaparak ortak operasyon düzenlemeye prensipte hazır olduğunu savundu. 

"Rusya-ABD ilişkilerinde naif beklentilerimiz yok"

Lavrov, Moskova'nın Washington ile ilişkilerin düzelmesi konusunda naif beklentileri olmadığını belirterek, "ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesinde sihir beklemiyoruz. Naif beklentilerimiz yok. Trump'ın anlaşma yapmakta usta kabul edildiğini biliyoruz. Ancak Putin de anlaşmayı biliyor. Bunu her zaman Rusya'nın çıkarları doğrultusunda yapıyor." ifadelerini kullandı.

"AB'nin dağılmasını istemiyoruz"

Lavrov, konuşmasında Rusya-AB ilişkilerine de değinerek, "AB'nin dağılmasını hiçbir zaman istemedik. Devlet Başkanı Putin, güçlü, tek ve kararlarında bağımsız bir AB görmek istediğini tekrar tekrar dile getirdi. Rusya'nın AB karşıtı politika yürüttüğü yönündeki yorumlara şaşırıyorum." diye konuştu.

AA

Etiketler: rusya, astana
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