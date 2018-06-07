Rusya’dan Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma konusunda taraflara yardımcı olmaya devam edecek.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi için taraflara yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Lavrov, Ermenistanlı mevkidaşı Zograb Mnatsakanyan ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ermeni bakan ile görüşmede bölgedeki güvenlik ve istikrar meselesini ele aldıkları bilgisini paylaşan Lavrov, Dağlık Karabağ meselesini de görüştüklerini kaydetti.

Lavrov, “Gerek Erivan ve Bakü ile ikili ilişkiler bağlamında gerekse Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun eş başkanı olarak ABD'li ve Fransız meslektaşlarımızla Rusya, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma konusunda taraflara yardımcı olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bu ay sonu yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı ile hazırlıkların da görüşüldüğünü belirtti.