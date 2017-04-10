Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri, Türkiye'nin Suriye ile olan sınırını güçlendirmek için önemli önlemler aldığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dmitriy Feoktistov, Ankara'nın Türkiye-Suriye sınır hattını takviye ettiğini, Moskova'nın bu faaliyetleri takip ettiğini kaydetti. Feoktistov, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada "Türkiye, malların ve yüklerin taşıdığı Suriye ile Türkiye sınır hattını önemli ölçüde güçlendirdi, biz bunu takip ediyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye, yabancı teröristlerin sınırı geçmesini önlemek amacıyla ciddi tedbirleri almış bulunuyor" şeklinde konuştu. Türkiye-Suriye arasındaki 911 kilometrelik hudutta görevli Türk askeri; 'Türk Seddi' olarak adlandırılan beton bloklar ile örülen duvarla kapatılan sınır hattında sıkı güvenlik önlemi alıyor. DHA

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