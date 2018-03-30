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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Rusya'dan diplomatlarının sınır dışı edilmesine cevap

30 Mart 2018, Cuma 18:50
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 ülkenin büyükelçisine sınır dışı edilen Rus diplomatların sayısı kadar diplomatı "istenmeyen adam" ilan ettiklerini iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 ülkenin büyükelçisine sınır dışı ettikleri Rus diplomat sayısı kadar diplomatın "istenmeyen adam" ilan edildiğinin iletildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya, Arnavutluk, Almanya, Danimarka, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Makedonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çekya, İsveç ve Estonya büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Bu ülkelerin büyükelçilerine "protesto notası" verildiği kaydedilen açıklamada, "İngiltere'nin kanıtlanmamış iddialarla suçladığı Rusya'nın adres gösterildiği Skripal olayı temelinde Rus diplomatların sınır dışı edilmesi hakkında bu ülkelerin makul olmayan taleplerine cevap olarak, Rus tarafı bu ülkelerin Rusya'da eşit sayıda diplomatik misyon çalışanını 'istenmeyen adam' ilan ediyor." denildi.

Açıklamada, son anda Rus diplomatları sınır dışı eden Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ'a da cevap hakkının saklı tutulduğu ifade edildi.

Çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

Ardından bazı Batı ülkeleri de Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Bu ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesine cevap olarak Rusya'daki ABD Büyükelçiliği'nden 60 diplomat için sınır dışı kararı verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'den de Rusya'daki büyükelçilikte çalışan sayısının, İngiltere'de bulunan Rus diplomat ve büyükelçilik çalışanı sayısı ile eşitlenmesini istemişti.

AA

Etiketler: Rusya, Skripal, İngiltere
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