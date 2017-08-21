Rusya'dan hava operasyonu: 200 IŞİD'li öldü

Rusya'nın Suriye'de düzenlediği hava operasyonunda 200 IŞİD militanının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin Deyrizor şehrine giden IŞİD'e ait konvoya yönelik hava operasyonu yapıldığı belirtildi. Operasyonda, 200 IŞİD militanının öldürüldüğü ifade edilirken, konvoyda bulunan 20 askeri aracın, aralarında tankların da bulunduğu bazı zırhlı araçların ve mühimmat taşıyan birçok tırın imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, Rakka ve Batı Humus'ta güç kaybeden IŞİD'in ağustos ayı boyunca Deyrizor şehrindeki yapılanmasına odaklandığı vurgulanarak, terör örgütünün Deyrizor kentinde mağlup edilmesinin stratejik öneme sahip olduğu kaydedildi. AA

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