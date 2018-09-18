Rusya'dan İsrail'e: Cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'la yaptığı telefon görüşmesinde Rus uçağının 15 mürettebatıyla Akdeniz'de düşmesinin sorumlusunun İsrail olduğunu söyledi. Şoygu, İsrail'i daha önce Suriye'deki Rus güçleri için tehlike oluşturmama konusunda uyardıklarını, cevap verme hakkını elinde bulundurduklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'la Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının düşmesi ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şoygu görüşmede "Rus uçağının düşmesinin sorumluluğu tamamen İsrail'e aittir. Rusya Savunma Bakanlığı olarak İsrail'i daha önce birçok kez farklı kanallar üzerinden Suriye'de Rus güçleri için tehlike teşhil edebilecek saldırılar gerçekleştirmemesi konusunda uyarmıştık" dedi. 'CEVAP VERME HAKKIMIZI ELİMİZDE BULUNDURUYORUZ' Şoygu, iki ülke arasındaki Suriye'de tehlikeli olayların önlenmesi için imzalanan anlaşmalara rağmen, İsrail ordusuna ait F-16 uçağının gerçekleştireceği operasyonla ilgili sadece 1 dakika önce bilgi verildiğini kaydetti. İsrail'in eylemlerinin ikili ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu belirten Şoygu, bu adıma cevap verme hakkını ellerinde bulundurduklarını vurguladı. İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti. Konaşenkov, bu adımı düşmanca olarak nitelendirdiklerini de ifade etmişti. Sputnik Türkiye

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