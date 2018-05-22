Rusya’dan ‘karşı yaptırım’ hamlesi

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik muhtemel yaptırımlarına cevap verme hakkı imkânı tanıyan yasa tasarısı kabul edildi.

Parlamentonun üçüncü oturumunda kabul edilen yasa tasarısına göre hükümet, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına karşı tedbirler alabilecek. Yasayla bazı alanlarda uluslar arası iş birlikleri kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek ayrıca mal ve ham madde ithalat veya ihracatı, özelleştirme ve devlet ihalelerine katılım yasaklanabilecek. Tasarıya “değişen şartlara karşı Devlet Başkanı’na hızlı karar verme imkânı tanıyan” bir madde de eklendi. Yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyinden geçtikten sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla yürürlüğe girecek. AA

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