Rusya'dan ''Kudüs'' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze Şeridi'nde insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayarak, “Krizin sonlanması için atılacak en doğru adım, uluslararası toplum tarafından alınan kararlara bağlı kalarak diyalog yollarının tekrar açılmasıdır.” dedi.

Zaharova, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan Kudüs kararı nedeniyle Filistin’de yoğun protesto gösterilerinin düzenlendiğini anımsattı.

Alınan karar nedeniyle Filistin topraklarındaki durumun son derece gergin bir hale geldiğine işaret eden Zaharova, “Gazze Şeridi'ndeki insani durum endişe verici boyutlara ulaştı. Bölgedeki yaralı ve ölü sayısı her geçen gün artmaktadır. ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nde Kudüs’ün statüsünün eski haline getirilme kararını reddetmesi de, durumun yalnızca daha kötüleşmesine neden oluyor." diye konuştu.

Zaharova, bölgede tırmanan krizi sonlandırmanın en iyi yolunun, tekrar doğrudan diyalog sağlanmasından geçtiğini belirterek, “Atılacak en doğru adım, uluslararası toplum tarafından alınan kararlara bağlı kalarak taraflar arasında doğrudan diyalog yollarının tekrar açılmasıdır. Uzun vadeli, barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik ihtimalleri dinç tutmak için masum insanlara zarar verebilecek eylemleri de önlemek elzemdir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından BMGK'ye sunulan ve ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili BM kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı, konseyin 15 üyesinin 14'ünün lehte oyuna karşın ABD tarafından geçtiğimiz günlerde veto edilmişti.