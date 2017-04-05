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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Rusya'dan 'küstah' İdlib açıklaması!

05 Nisan 2017, Çarşamba 09:23
Rusya Savunma Bakanlığı, Idlib’de meydana gelen ölümlerin, "muhalefet güçlerinin kimyasal silah ürettikleri fabrika binalarının vurulması sonucu" meydan geldiğini savundu.

Norveç televizyon kanalı NRK haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, meydana gelen ölümlerin Suriye ordusunun saldırısında bölgeyi kontrol altında tutan muhalefet güçlerinin elindeki "zehirli gaz ihtiva eden kara mayınları" üreten binaların vurulması sonucu meydana geldiği açıklandı.

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Risale-i Nur'dan önemli satırlar...

''...Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan "şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir." Çünkü وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى 1 yani, "Birisinin hatâsıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz, cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i İlâhiyeye karşı, bu zamanda اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 2  (("İnsan ise, şüphesiz ki, çok zâlim ve çok nankördür." İbrahim Sûresi, 14:34.)) sırrıyla şedit bir zulümle mukabele eder.

Tarafgirlik hissiyle, bir câninin hatâsıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adâvet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir mâsumun hakkı, yüz câni için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz mâsumu birkaç câni için zararlara sokar.''

((Emirdağ Lahikası))

RİSALE-İ NUR: ADALETSİZ CİHAD YOKTUR

''...Halbuki, bugünün savaşlarına baktığımızda, karşımıza neredeyse daima “topyekün savaşlar” çıkar. Bugün bir hükümet başka bir hükümet ile harp ilan etmişse, bu harp iki hükümet ve onların orduları ile sınırlı kalmaz. Bütün bir halk “düşman” sayılır. O yüzden evler, okullar, hastaneler, mabedler bile bombalanır. Kışla, cephe ve cephanelere değil, şehirlere bomba yağdırılır. “Düşman askerlerini barındırıyor olabilir” ihtimali dahi, bir köyü veya mahalleyi içinde yaşayanlar ile birlikte yok etmek için yeterli bir gerekçedir. Nitekim, bir gecede Leipzig, başka bir gün Nagazaki yerle bir edilir. Başka bir gece yarısı, bu kez başka bir şehre milyonlarca kilo bomba yağdırılır. O beldede bulunan yüz binlerce insanın “ordu”yu ve “devlet”i temsil etmediği gerçeği gözardı edilir. Bebeklerin, hastaların, kolunu kaldırmaktan âciz yaşlıların, ayrıca hayvanların ve ağaçların ne günahının olduğu sorulmaz bile. A devleti B devleti ile savaş ilan etmiştir. O halde B devleti sınırları içindeki her şey ve herkes “potansiyel düşman”dır. Öyleyse, yok edilmelidir!''

Devamını okumak için tıklayınız: 

http://www.risaleinurenstitusu.org/risale-i-nur-adaletsiz-cihad-yoktur/

 

 

DHA

Etiketler: rusya, idlib, suriye
Okunma Sayısı: 1790
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  • Toygar

    05.04.2017 11:31:05

    Diyecek bir şey bırakmamışlar. Anladığım "biz bu haltı yedik" demektir. Hatta "hadi bakalım ne yapabiliyorsunuz görelim" demektir, meydan okumaktır. Hem de çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden her bir canlının hukukuna haddi aşarak ve zulmederek! ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! Her gün bir başka söz daha bitiyor ki ifadeye kifayet etsin!

  • özdemiroğlu

    05.04.2017 10:12:06

    Ey Rus Devleti, Komünizm aklını başından almıştı, anlaşıldı ki hala zulümden ve hırstan medet umuyorsun. Allah senin cezanı verecek ve seni Esat da kurtaramayacak. Senin anlayışını ve tavrını Kahhar-ı Zülcelal'e havale ediyoruz!

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