"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Rusya'dan Malezya uçağı iddiası

25 Mayıs 2018, Cuma 17:29
Rusya Savunma Bakanlığı, Malezya uçağını vuran füzenin motorunun 1986’da üretildiğini, Rusya’da kullanılmadığını ve Ukrayna ordusuna ait olduğunu ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2014'te Donbas’ta Malezya uçağını vuran füzenin Ukrayna ordusuna ait olduğunu iddia etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibinin (JIT) Malezya uçağının Rus füzesi ile vurulduğuna yönelik açıklamalarına cevap verildi.

Ekibin kanıt olarak ortaya koyduğu füzenin motorunun 1986’da üretildiği belirtilen açıklamada, roketin seri numarasının da bunu gösterdiğine dikkat çekildi. Bu hususta ekibin herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı ifade edilen açıklamada, füzenin Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürüldü.

***

Tıklayınız:

Düşürülen Malezya uçağına ilişkin Hollanda'dan açıklama

Rus füzesinin vurduğu tespit edildi

***

Bu tip roketlerin kullanım süresinin en fazla 25 yıl olduğuna işaret edilen açıklamada, “25 yıllık kullanımdan sonra, istisnasız tüm BUK füzeleri imha işlemlerine tabi tutulur. Bu ürünlerin daha fazla kullanılması, güvenlik nedeniyle askerler için doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

JIT, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

"Bu durum dejavu hissi oluşturuyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da JIT'in 2014’te Malezya uçağının düşürülmesi konusunda Rusya’yı suçlamasına tepki gösterdi. 

Lavrov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun düzenlediği salonda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. JIT’in "büyük olasılıkla" ifadesini kullanarak füzelerin Rusya’dan geldiği yönündeki açıklamalarının Skripal olayını anımsattığını belirten Lavrov, “Bu durum dejavu (bir olayın daha önce yaşamış olması) hissi oluşturuyor. Eğer ortaklarımız yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bu olayda siyasi çıkarları için spekülasyon yapıyorsa, bu onların kendi vicdanlarına kalmış.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu iddiaları kanıtlayamadığını da aktardı. 

AA

Etiketler: rusya, ukrayna, malezya uçağı
Okunma Sayısı: 951
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.