Rusya'dan Norveç'e uyarı

​Rusya Norveç’teki ABD askeri varlığı nedeniyle Norveç’i uyardı.

Rusya’nın Oslo Büyükelçiliğinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Norveç’te konuşlandırılmış 330 ABD askerinin ülkede kalışlarının süresinin uzatılmasının "gerginliği tırmandıracağı ve kuzeyde istikrarın bozulmasına neden olacağı" belirtildi. Hafta içinde Norveç Hükümeti ülkede konuşlandırılmış ABD askerlerinin kalış süresini 2018 yılı sonuna kadar uzatma kararı almıştı. ABD askerlerinin kalış süresi 2017 yılı sonunda bitiyordu. NATO ve Rusya son dönemde askeri hareketliliği arttırarak gerginliğin tırmandırılması konusunda birbirlerini suçluyorlardı DHA

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