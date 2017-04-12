Rusya'dan şaşırtmayan veto

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan ve İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya veto etti.

Tasarıda soruşturma için Esed rejiminden 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgileri ile komuta kademesinin listesini vermesi ve kimyasal saldırı ile ilişkisi olduğu düşünülen askeri tesislerde inceleme yapılmasına izin verilmesi talep ediliyordu. AA

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