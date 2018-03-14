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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Rusya'dan Türkiye ile ilgili ''vize'' ve ''S-400'' açıklamaları

14 Mart 2018, Çarşamba 18:06
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Toplantısı kapsamında Moskova’da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Lavrov, Rusya ile Türkiye arasındaki vize rejiminin kolaylaştırılmasının vize kaldırılmasının ilk aşaması olabileceğini söyledi.

Moskova’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısını yapan Bakan Lavrov, ”Vize rejiminin kolaylaştırılması yönündeki atılacak adımları görüştük. Sonuç olarak bu aşamada vize kolaylaştırılmasına ilişkin atılacak adımlar, ileride vizesiz rejiminin yeniden uygulanması için şartların hazırlanması üzerinde çalışmaların ilk aşaması olabilecek” dedi.

Ayrıca Lavrov, vize rejiminin karşılıklı kolaylaştırılması konusunda Rusya’nın öncelliğinin Rusların güvenliği sağlanması olacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde tarım ürünlerinin sevkiyatlarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını ele aldıklarını duyurdu.

Lavrov yaptığı açıklamada, “İkili alanda asıl dikkat ekonomi bakanlıklarımızın faaliyetlerine verildi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 37 artığını memnuniyetle dile getirdik. Tarım ürünleri dahil olmak üzere kısıtlamaların kaldırılmasında adımlar atmaya devam etme konusunda anlaştık. Bu birbirimize gönderdiğimiz diğer ürünleri de kapsıyor. Çoğunlukla bu sevkiyatları zorlaştıran bürokratik prosedürlerin kaldırılması gerektiğinden kaynaklanıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  Türkiye’nin S-400 sevkiyatlarının hızlandırılmasına ilişkin isteğini de olumlu karşıladıklarını belirtti.

Lavrov, ”Görüşmede S-400 sevkiyatlarını da ele aldık, bu konu uzmanlar tarafından görüşülüyor. Türkiye tarafından gelen sevkiyatların hızlandırılması ricasına olumlu bakıyoruz” dedi.

Bilindiği üzere Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanının askeri teknik işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 sevkiyatlarının 2020 yılının başında başlanacağını bildirdi

2016 yılında Türkiye ve Rusya S-400 füze sistemlerine ilişkin görüşmelere başladı. Rusya 12 Eylül 2017 tarihinde Türkiye ile ilgili kontratın imzalandığını açıkladı.  Böylece Türkiye, Rusya üretimi S-400 kompleksi alacak ilk NATO ülkesi olacak.

ABD’nin, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gözlemci olduğunu ve orada neler olup bittiğini zaten gördüğünü belirten Çavuşoğlu, “Fakat Astana formatında ABD ile bir mekanizmamız yok. Münbiç ve YPG’nin kontrol ettiği yerlerin istikrara kavuşturulması ve YPG’nin buralardan ayrılmasıyla ilgili bir anlayış var bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında çalışma grubu oluşturulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu çalışma grubunun toplantısının geçen hafta yapıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Ayın 19’unda Washington’da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz.” diye konuştu.

Burada bir uygulama olabilirse Fırat’ın doğusundaki bölgelerin de istikrara kavuşturulması için adımlar atılabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Ama önce Münbiç’te ABD’nin ne kadar samimi olduğunu ve sözünü ne kadar tutacağını görmemiz lazım. Çünkü daha önce verilen çok sayıda sözler oldu. Bu sözler tutulmadı tam tersine YPG/PKK terör örgütüne silahlar verildi.” değerlendirmesini yaptı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da ABD’nin Suriye’de üs kurduğu yönündeki haberlere ilişkin, “Suriye’de ABD’nin askeri üs kurma teşebbüsünde olduğunu biliyorum. Eminim ki ülkenin parçalanmasına yol açmak istiyorlar ve bunun için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Çeşitli provokasyonlar hazırlanıyor” dedi.

Lavrov, sürekli Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu iddia eden Washington’ın, bunu sözlerle değil, eylemlerle kanıtlaması gerektiğini vurguladı.

AA

Etiketler: türkiye, rusya
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