Rusya'dan Türkiye - İran - Rusya görüşmesi hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağını, hazırlıkların başlatıldığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, "Böyle bir görüşme için hazırlıklar yapılıyor" dedi. Türkiye, İran ve Rusya liderleri son olarak 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde görüştü. Üçlü zirveden Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplama kararı çıkmış, kongre 30 Ocak'ta Soçi'de toplanmıştı. Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem: Afrin ve İdlib Erdoğan, Ruhani ile görüştü

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