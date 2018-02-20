Rusya'dan Türkiye'ye Afrin mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Afrin’deki durum, Şam ve Ankara’nın doğrudan diyalog kurmasıyla çözülebilir" ifadelerini kullandı.

Afrin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini söyledi. Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" dedi. 'TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI VE KÜRTLERİN ARZUSUNU ANLIYORUZ' Lavrov, Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili kaygılarını ve Kürtlerin arzusunu anladığını kaydederek bu konuda spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirtti. Bu hususların Astana'da Rusya, Türkiye ve İran arasında liderler düzeyinde de olmak üzere istişare edildiğini anımsatan Lavrov, "Türkiye'nin kaygılarını ve Kürtlerin arzusunu kabul ediyoruz. Kabul etmediğimiz ve karşı çıktığımız husus, yabancı güçlerin Kürt halkının meşru çıkarlarıyla hiçbir alakası olmayan gündemlerini Suriye'de öne çıkarmak için bu arzular üzerinde spekülasyon yapma girişimleridir" ifadelerini kullandı. Sputnik Türkiye

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