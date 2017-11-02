Rusya'dan Türkiye'ye PYD itirazı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Ankara'nın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne PYD'nin katılmasına karşı çıkmasına ilişkin olarak, "Onlar Suriye'nin vatandaşı, Türkiye'nin değil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Ankara'nın Suriye'de çeşitli grupları bir araya getirmek üzere düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) katılmasına karşı çıkmasına ilişkin olarak, "Onlar Suriye'nin vatandaşı, Türkiye'nin değil" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, gazetecilere konuşan Bogdanov, "Türk partnerlerimizle her zaman görüşme halindeyiz. Zira Demokratik Birlik Partisi'nin tüm taraflarının ve Suriye'deki diğer Kürt kuruluşlarının Suriyeli olduğu düşüncesinden hareket ediyoruz. Bu Kürtler, Suriye'nin vatandaşı, Türkiye'nin değil. Bu nedenle bu ayrımın yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bogdanov "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ülkedeki Kürtler, Araplar ve farklı mezheplerin temsilcileri de dahil tüm etnik ve mezhep gruplarının yer almasından yanayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Rus tarafından düzenlenecek Suriye toplantısına PYD yetkililerinin de davet edilmesine değinerek, "Bu konuda derhal girişimlerde bulunduk ve tepkimizi ilettik" demişti.