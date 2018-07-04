Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İran dahil Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve daha birçok kilit ülkenin katılımı olmadan bölgedeki sorunların çözülmesinin mümkün olmayacağı açıktır." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesinin İran dahil bölgedeki kilit ülkelerin katılımı olmadan çözülmesinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye meselesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesi hususunda Ürdün ile diyaloğu sürdüreceklerini belirten Lavrov, bu bölge ile ilgili Rusya, ABD ve Ürdün ile yapılan anlaşmanın yerine getirilmesi ve terör örgütleri ile mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Rusya'nın Suriye'nin güneyindeki görevini yerine getirdiğini kaydederek, boşaltılan alanların yaşanabilir hale dönüştürülmesi için uluslararası desteğin gerekli olduğunu belirtti.