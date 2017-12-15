Rusya heyeti Ankara'ya geliyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Rusya'dan bir heyetin salı günü Ankara'da olması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Rusya heyetinde savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri ve adli tıp yetkilileri olacak. Rus heyet 19 Aralık Salı günü Ankara'ya gelerek Emniyet Genel Müdürlüğünde temaslarda bulunacak. Heyettekiler, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin görüşmelerde bulunacak. Rus heyet, Karlov'un öldüğüsaldırının ardından Ankara'ya gelerek, cinayetin işlendiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde incelemelerde bulunmuş, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmişti. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmüştü. Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 5 kişi tutuklanmıştı. AA

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