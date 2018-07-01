Rusya Hmeymim hava üssüne yaklaşan İHA'ları vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü yakınlarında uçan ve kime ait olduğu bilinmeyen insansız hava araçlarının (İHA) vurulduğunu duyurdu.

Gazetecilere konuşan bir sözcü, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne yaklaşan İHA'ların imha edildiğini aktardı. Sözcü "30 Haziran’da gece saatlerinde hava sahası denetim cihazları Hmeymim Hava Üssü’nün kuzeydoğusunda kime ait olduğu bilinmeyen bir grup küçük boyutlu insansız hava araçları tespit etti" dedi. Sözcü, tüm hedeflerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini söyledi. Sputnik Türkiye

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