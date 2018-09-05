Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Rus uçakları tarafından İdlib'de El Nusra'ya (yeni adıyla Fetih el Şam) karşı bombardıman düzenlendiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov gazetecilere yaptığı açıklamada "4 Eylül'de Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan 4 Rus uçağı ile İdlib'de El Nusra'ya ait mevzilere hassas mühimmatlarla saldırı gerçekleştirildi" dedi. Konaşenkov, Rus uçaklarının teröristlerin yerleşim birimleri dışındaki ve içlerinde insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu silah depolarının yanı sıra ve teröristlerin Hmeymim üssü ile Halep ve Hama'ya saldırı için İHA'larını gönderildiği yerlere yapıldığını ifade etti. 47 İHA VURULDU Konaşenkov, Hmeymim üssü yakınlarında son bir ayda muhaliflere ait 47 İHA'nın vurulduğunu da hatırlattı. Saldırıyı gerçekleştiren Su-35S uçaklarının vurduğu silah depolarında teröristlerin uçaksavar sistemlerinin de bulunduğunu belirten Konaşenkov, bombardıman öncesinde mevzilerin teröristlere ait olduğunun doğrulandığını ve nokta atışı yapıldığını vurguladı. OPERASYON DOĞRULANDI Batı medyasında Rus savaş uçaklarının 22 günden sonra ilk defa dün İdlib'de hava operasyonları düzenlediğine ilişkin haberler yer almıştı. Böylece Konaşenkov İdlib'de hava operasyonu düzenlendiğini doğrulamış oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da teröristlerin İdlib'den Hmeymim üssüne düzenli olarak saldırı amaçlı İHA'lar gönderdiğini, bu duruma sonsuza kadar tahammül edemeyeceklerini söylemişti. Sputnik Türkiye

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