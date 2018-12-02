Rusya ile Suud arasında 2 milyar dolarlık ek yatırım planlaması

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla 2019'da Rusya’ya 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Arjantin'deki G20 Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Rusya'ya yönelik yatırımlarının artacağını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, G20 kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Dmitriyev, "Bu görüşmede Suudi Arabistan’ın Rusya’daki yatırımlarının önemli bir boyuta ulaştığı teyit edildi." dedi. Gelecek yıla ilişkin Rus ekonomisine ek yatırımların yapılmasının planlandığını anlatan Dmitriyev, "Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla Rusya'daki altyapı projelerine 2019'da 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılması planlanıyor." diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.