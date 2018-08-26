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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Rusya İngiltere'yi suçladı

26 Ağustos 2018, Pazar 21:06
Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, İngiliz savaş uçaklarının, Karadeniz üzerinde, Rus savaş uçaklarının karşısına çıkarılmasını "sorumsuzluk" ve "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, Romanya'da konuşlu İngiliz Hava Kuvvetlerine ait jetlerin 23 Ağustos'ta Rus savaş uçaklarının karşısına çıkmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukuka uygun davrandığı ve İngiltere'ye herhangi bir tehdit teşkil etmediği belirtilen açıklamada, "İngiltere Kraliyet Donanmasına ait gemilerin Rus askeri gemilerine İngiliz Kanalını geçerken, İngiltere sahiline yakın bölgelerde eşlik etmesi anlaşılabilir. Ancak bir Rus devriye uçağı Rusya'nın kendi kıyılarında, İngiltere'den 2 bin kilometre uzakta, İngiltere'ye ve müttefiklerine nasıl bir tehdit teşkil edebilir?" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson başta olmak üzere bazı İngiliz siyasetçilerin eleştirildiği açıklamada, "Rusya'nın rutin faaliyetlerini 'provakatif vakalar' diye nitelendirenlerin, kendileri hayli sorumsuz bir şekilde davranıyor." değerlendirmesi yapıldı.

İngiltere'ye provokasyon suçlaması

Karadeniz üzerinde gerçekleşen son olayın da İngiltere Hava Kuvvetlerinin ve diğer NATO güçlerinin Romanya, Polonya veya Baltık ülkelerinde konuşlandırılmasının "zararını" gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Bu türden askeri mevcudiyet, herhangi birinin güvenliğini güçlendirmek yerine İngiliz yetkililer tarafından provokatif eylemleri için kullanılıyor." denildi.

Büyükelçilik, İngiliz askeri mevcudiyetinin askeri bakımdan tehlikeli bir biçimde kullanıldığını savundu.

İngiliz Hava Kuvvetlerine ait uçakların cuma günü Karadeniz üzerinde bir Rus devriye uçağının ve çarşamba günü de 2 Rus savaş uçağının karşısına çıktığı açıklanmıştı.

İngiliz donanması, İngiltere kıyıları yakınından geçen Rus savaş gemilerine rutin olarak eşlik ediyor.

AA

Etiketler: rusya, ingiltere, karadeniz, savaş uçakları
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