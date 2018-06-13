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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Rusya: NATO Avrupa'da varlığını arttırırsa gereken önlemleri alırız

13 Haziran 2018, Çarşamba 16:40
NATO'nun Avrupa'daki güçlerini arttırması ihtimaline ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova'nın askeri planlarında NATO'nun planlarını göz önünde bulunduracağını ve gerekli olması halinde mutlaka karşılık tedbirlerin alınacağını söyledi.

Batılı yetkililer, geçen hafta ABD'nin Avrupalı müttefiklerine savaşa hazır durumda tutulacak daha fazla NATO birliği, gemisi ve uçak alması yönünde baskı yaptığını açıkladı. Lavrov da durumu NATO'nu Rusya sınırlarındaki varlığını arttırma planlarının bir parçası olarak niteledi.

 

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Gruşko, Moskova'nın askeri planlarında bunu göz önünde bulundurup bulundurmayacağı yönündeki soruya karşılık "Kuşkusuz göz önünde bulunduracağız. Gerekli olması halinde güvenliğimizi ve savunmamızı garanti altına alacak askeri-teknik alanda tüm tedbirler alınacak" dedi.

‘AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ DAHA DA KÖTÜYE GÖTÜRÜYOR'

Rusya'nın NATO'nun Avrupa'nın doğusundaki askeri hazırlıkları konusundaki tavrının belli olduğunu belirten Gruşko, bu tip adımların Avrupa'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesine yol açtığını ifade etti.

 

LAVROV: ANLAŞMALARA SAYGI DUYMALARI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da siyasi düzeyde NATO'dan başkalarının güvenliklerini tehdit etme pahasına güvenlik sağlamak ve bölücü çizgiler çizmenin kabul edilemez olduğunu belirten anlaşmalara saygı duyması için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

Yunan mevkidaşı Nikos Kocyas'la yaptığı görüşmenin ardından verilen basın toplantısında konuşan Lavrov, NATO'nun planlarının Rusya sınırlarındaki askeri varlığını arttırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Lavrov görüşmede NATO ve ABD'nin Rusya sınırlarındaki varlığını arttırması konusunun da ele alındığını ekledi.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Rusya, NATO, güvenlik
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