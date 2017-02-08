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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Rusya'nın silah ihracatı geliri 15 milyar dolar oldu

08 Şubat 2017, Çarşamba 11:20
Rusya geçen yıl silah ihracatından 15 milyar dolar gelir elde etti.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, 2016 yılında silah ihracatından ülke bütçesine 15 milyar dolar kaynak aktarıldığını açıkladı.

'Birleşik Rusya' partisi oturumunda konuşan Medvedev, "Askeri teknik işbirliği kapsamında gerçekleşen silah ihracatından 15 milyar dolar kazandık, dolayısıyla dünya silah piyasasında sahip olduğumuz yeri korumayı başardık. İyi bir yere sahibiz, dünyada ABD'den sonra ikinci en büyük silah ihracatçıyız. Bu yerimizi korumak bizim için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: rusya
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