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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Rusya'nın suçlamalarına İsrail'den cevap yok

18 Eylül 2018, Salı 14:15
İsrail yönetimi, Rusya'nın kendisine ait bir askeri uçağın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Suriye'ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü yönündeki açıklaması karşısında sessiz kalmaya devam ediyor.

İsrail hükümeti ya da ordu kaynakları, Rusya'ya ait askeri uçağın Suriye'de düşürülmesi sebebiyle Moskova'nın Tel Aviv'i hedef alan suçlamalarına karşı henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon da konuya ilişkin bir soruya "yorum yok" cevabını verdi.

"Olaydan İsrail değil füzeyi ateşleyen sorumlu"

İsrail yönetimi sessizliğini korurken "Maariv" gazetesine konuşan İsrail meclisi milletvekili Yoav Kish ise Rusya'nın düşürülen uçakla ilgili İsrail'i "sorumlu tutma girişimlerine" karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın suçlamalarını reddeden Kish, "Uçağın düşürülmesinde tek suçlu füzenin ateşleme düğmesine basandır." diyerek Suriye'deki Beşşar Esed rejimini sorumlu tuttu.

Bu arada İsrail'in "Kanal 10" adlı televizyonu, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında düşen Rus uçağına ilişkin bir görüşme yapıldığının doğrulandığını, ancak görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullandı. 

AA

Etiketler: Rusya, İsrail, uçak, füze, Akdeniz
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