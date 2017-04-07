Rusya: Pentagon ile sıcak iletişim hattını durduruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de koordinasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu."

Konaşenkov, ABD medyasında Rusya'nın uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattını koruduğuna dair yayınlanan haberleri yalanladı.

"Askeri kanalları kesmeyelim"

ABD'nin Suriye'ye karşı gerçekleştirdiği saldırının ardından Rusya, ABD ile askeri kanalları kesme kararı almıştı. Rusya ve Suriye arasındaki askeri iletişimin temel amacı, iki ülkenin Suriye'de birbirlerine karşı "kazayla" saldırı gerçekleştirmesinin önüne geçmekti.

ABD, Rusya'yı bu kanallar aracılığıyla Suriye saldırısı öncesinde uyarmıştı.

Rusya'nın kanalları kesmesi üzerine çağrı yapan Pentagon, askeri iletişimin sürmesini istedi.

Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, "kazaların ve hesap hatalarının engellenmesinin tüm tarafların çıkarına olduğunu" öne sürerek, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kararını yeniden değerlendirmesini talep etti.

"Çatışmaya ramak kaldı"

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD’nin Suriye’ye yönelik füze saldırısı hakkında açıklama yaptı. Medvedev, “ABD ile çatışmaya ramak kaldı” dedi.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Facebook hesabından açıklama yaptı. Medvedev, ABD’nin Suriye’ye dönük füze saldırısı sırasında çatışmanın eşiğine geldiklerini belirtti. Medvedev, “ABD ile çatışmaya ramak kaldı” ifadelerini kullandı.

Medvedev, BM kararı olmadan yapılan ABD saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

ABD’li askeri kaynaklar ise, füze saldırısından önce Rusya’ya bilgi verildiğini söylemişlerdi.