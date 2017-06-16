Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'Bağdadi' iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin 28 Mayıs'ta Rakka'ya düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus uçaklarının 28 Mayıs'ta Rakka yakınlarında DEAŞ'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı bir binayı vurduğu ve 30'u saha komutanı olmak üzere yaklaşık 330 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ebubekir Bağdadi'nin vurulan binada olduğu ve öldüğü bilgisinin farklı kaynaklardan teyit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Öldürülen DEAŞ'lılar arasında, sözde Rakka Emiri Ebu el Hacı el Mısri, güvenlik servisinden sorumlu Süleyman el Şavvah ve Rakka ile Suhne arasında kalan bölgeyi kontrol eden İbrahim en Neyef el Hac'ın yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

***

DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü iddialarına Lavrov'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiasına ilişkin henüz bunu yüzde yüz teyit edecek bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığının DEAŞ lideri Bağdadi'nin 28 Mayıs'ta Rakka'ya düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceği açıklamasına yönelik bir soruya cevap verdi. Lavrov, "Bu açıklamaları ben de duydum. Henüz bunu yüzde yüz teyit edecek bilgiye sahip değilim." dedi.

Terör örgütü liderlerinin öldürülmesi haberlerinin her zaman büyük ses getirdiğini belirten Lavrov, "Ancak bu tür örgütlerin daha sonra savaşma kapasitelerini yeniden sağlayabildiği tecrübe ile sabit bir durum. Bu DEAŞ ve Nusra için de geçerli." ifadelerini kullandı.