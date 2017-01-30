Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye, 14 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye Ateşkes Ortak Komisyonu’nda Rusya’nın 2 ihlal, Türkiye’nin ise 14 ihlal saptadığını, fakat Rusya tarafının sadece bir tanesini doğruladığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rusya-Türkiye ortak komisyonunun Rus temsilcileri bir gün içerisinde Lazkiye’de ateşkes rejiminin 2 kez ihlal edildiğini saptadı. Türkiye ise Halep’te 7, Şam’da 4, Humus’da 2 ve Lazkiye’de 1 olmak üzere 14 ihlal tespit etti” denildi.

Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye’nin tespit ettiği ihlalleri araştırdığını ve sadece bir tanesini doğruladığını kaydetti. Ayrıca, gün içerisinde yeni bölgelerin ateşkes rejimine katılmadığı ve bu rejime uyan bölge sayısının 1155 olarak kaldığı belirtildi.