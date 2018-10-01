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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Rusya, Suriye'de 6 bin 239 sivili öldürdü

01 Ekim 2018, Pazartesi 13:25
Suriye İnsan Hakları Ağı, Rusya'nın 30 Eylül 2015'te Suriye'de başlattığı askeri müdahalede bin 804'ü çocuk, en az 6 bin 239 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rusya’nın Suriye'de 3. yılını dolduran askeri müdahalesi sonucu en az 6 bin 239 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR, Rusya'nın Suriye'de 30 Eylül 2015'te terörle mücadele bahanesiyle başlattığı askeri müdahalenin 3. yıl dönümüne ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, "Rusya'nın Suriye'deki 3. yılını dolduran askeri müdahalesinde bin 804'ü çocuk, en az 6 bin 239 sivil yaşamını yitirdi." ifadesine yer verildi.

Rus güçlerinin saldırılarında 3 yıl boyunca yaşamını yitiren sivillerin büyük oranda muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olduğuna işaret edilen raporda, "Halep'te 2 bin 796, İdlib'te 2 bin 19, Deyrizor'da 709, Humus'ta 248, Rakka'da 241, Hama'da 93, Haseke'de 43, Dera'da 22, Lazkiye'de 1, Şam ve kırsalında ise 67 sivil öldü." denildi.

En az 5 kişinin öldüğü saldırıları "katliam" olarak niteleyen raporda, Rus askeri müdahalesi kapsamında en az 321 katliam işlendiği bilgisine yer verildi.

Ağın raporunda, işlenen katliamların 128’inin Halep’te, 90’ının idlib’de, 58’inin Deyrizor'da, 18’inin Rakka’da, 12’sinin Humus’ta, 7’sinin Şam kırsalında, 3’ünün Haseke’de, 3’ünün Hama’da ve 2’sinin Dera ilinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rapora göre, 2018 yılının ekim ayına kadar yaşam merkezlerine (okul, hastane, mescit, pazar) düzenlenen Rus saldırılarında 33 sağlık tesisi, 34 okul ve 8 pazar olmak üzere, toplam 193 yaşam merkezi hedef alındı.

Suriye’de Rus hava saldırıları sonucu en az 47 sağlık çalışanı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi ile 19 medya çalışanı hayatını kaybetti.

Rus savaş uçaklarının en az 232 misket bombalı ve 125 yakıcı silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus saldırıları büyük göçlere yol açtı

Raporda, Rusların sivil yerleşim yerlerine düzenlediği yoğun hava saldırılarının büyük göç dalgalarına yol açtığı belirtilerek, "Rusların hava saldırıları ve askeri operasyonları başta İdlib’in güneydoğusu ve ülkenin güneyinden yaklaşık 2,7 milyon sivili yerinden etti." ifadesi kullanıldı.

Raporun tavsiyeler bölümünde de Suriye'de işlenen suçlar ve yaşanan olayların soruşturulmasına yönelik çağrı yapıldı.

AA

Etiketler: Rusya, Suriye, sivil, insan hakları
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